Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 10 ноября

Телеграм-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовал список лекарств в наличии в аптеках Саратова.

Данные на 10 ноября предоставили поставщики препаратов.

В списках есть адреса и количество упаковок в каждой названной аптеке.

В наличии есть противовирусные, антибиотики и другие медикаменты, например, «Лидокаин».

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