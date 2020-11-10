Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 10 ноября

Телеграм-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовал список лекарств в наличии в аптеках Саратова.
Данные на 10 ноября предоставили поставщики препаратов.
В списках есть адреса и количество упаковок в каждой названной аптеке.
В наличии есть противовирусные, антибиотики и другие медикаменты, например, «Лидокаин».
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