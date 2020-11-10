Желание продать дом и уехать из Саратовской области заставило мужчину отдать долг

В Ртищеве Саратовской области приставы смогли добиться от местного жителя оплаты долгов.

- Мужчина должен был платить деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Сначала он делал это исправно, а потом алименты прекратили поступать. Должник надеялся, что после достижения ребенком 18 лет, ему не придется ничего платить, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Мужчина накопил долг более 250 тыс. рублей.

Пристав выяснил, что гражданин готовился продать свой дом и переехать в другой город. Чтобы недвижимость нельзя было продать, на нее наложили запрет на проведение регистрационных действий.

После этого мужчина сдался и полностью погасил долги.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.