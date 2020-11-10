В Саратове от коронавируса скончалась 63-летняя женщина

В Саратове утром 10 ноября стало известно о еще одной жертве коронавируса. Как уточнили в региональном Минздраве, после появления симптомов заболевания женщина принимала противовоспалительные, антибактериальные препараты, но лучше ей не стало.

Лечебные мероприятия после госпитализации в течение восьми суток также оказались безуспешны, двое из них женщина провела на аппарате ИВЛ.

Из сопутствующих патологий у нее была ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных сосудов, артериальная гипертензия, язвенная болезнь 12-перстной кишки.

Общее количество погибших от коронавируса в Саратовской области возросло до 174.