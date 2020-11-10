Житель Энгельса купил героин у знакомой и сел на год

В Энгельсе признали виновным в покупке наркотика в значительном размере ранее судимого 41-летнего местного жителя.

- Мужчина 6 мая встретился со знакомой в городе и купил у нее 1,14 грамма героина. В автомобиле с приятелем его задержали полицейские, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил покровчанина на год в колонию-поселение.

Приговор в законную силу не вступил.

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