Психбольной мужчина зарубил мать и бабушку двумя топорами в Саратове

В Заводском районе Саратова вынесен приговор убийце двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов», жертвами стали мать и бабушка подсудимого.

Преступление было совершено вечером 10 апреля в квартире дома на 1-м Тульском проезде. 43-летний мужчина без причины принялся бить двумя топорами свою 66-летнюю мать и 92-летнюю бабушку. Это продолжалось до тех пор, пока не пришла бывшая жена подсудимого и не вызвала полицию и скорую помощь.

Экспертиза установила, что мужчина психически болен. Поэтому суд отправил его в специализированную больницу на лечение.

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