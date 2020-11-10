Психически больной внук убил бабушку с дедушкой и покалечил двух стариков-соседей в Ртищеве

В Ртищеве Саратовской области завершено расследование дела об убийстве двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кроме этого 20-летнего парня обвиняют в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, молодой человек жил в квартире с 65-летней бабушкой и 68-летним дедушкой в их квартире. Вечером 25 марта он поссорился с пенсионеркой на кухне. Дед вступился за супругу и получил в ответ удары руками и ногами.

Супруги попытались выбежать в подъезд, но внук схватил на кухне два ножа и кинулся вслед. Он догнал их и принялся убивать. Оба пенсионера скончались на месте.

После этого парень выбил дверь соседней квартиры, избил 79-летнего хозяина и его 77-летнюю жену. Причем женщину он ударил грудью о подоконник на кухне, тем самым сломав ей ребра со смещением осколков.

Полицейские нашли юношу в подъезде того же дома.

Психиатрическая экспертиза установила, что молодой человек не может осознавать последствия своих действий из-за заболевания. Уголовное дело направлено в суд, чтобы отправить парня на принудительное лечение.

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