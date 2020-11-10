Город должен знать должников в лицо

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Своевременная и полная оплата услуг водоснабжения и водоотведения — главное условие предоставления коммунального ресурса абонентам. В случае нарушения платежной дисциплины, а также формирования задолженности за оплату услуг компании КВС применяет к должникам целый комплекс возможных предусмотренных законодательством мер вплоть до взыскания в судебном порядке. К общей сумме долга абонента в данном случае прибавляется обязанность по оплате судебных расходов.

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» призывает жителей вовремя оплачивать услуги компании. Задолженность населения на сегодняшний день составляет 322 млн рублей. КВС приступает к выпуску новых платежных квитанций для отдельной категории граждан — «ДОЛЖНИК». За октябрь уже выпущено 122 250 штук платежных документов на сумму задолженности 252,9 млн рублей. Внутренняя часть платежного документа будет перечеркнута надписью «ДОЛЖНИК», свидетельствующая об имеющейся задолженности.

- Платежная квитанция для должников может оказаться в почтовом ящике, если гражданин является неплательщиком. Не думаю, что кому-то захочется краснеть перед соседями и быть злостным должником за коммунальные услуги, поэтому призываем каждого жителя вовремя оплачивать услуги компании. Обращаем внимание потребителей, что при предъявлении долгового платежного документа в органы социальной защиты — ГКУ СО «КСПН», в компенсации льгот будет отказано. Данные платежные документы будут приходить ежемесячно в случае несвоевременной (неполной) оплаты. Напоминаем, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа месяца следующего за расчетным, способы оплаты указаны на внешней стороне платежного документа, — рассказал коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов.