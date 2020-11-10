В Энгельсе водитель и пассажирка Mitsubishi попали в больницу после тарана Subaru

Subaru протаранил Mitsubishi
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области вчера утром, 9 ноября, случилась авария.
- Около 10:10 напротив Лесозаводской, 62, 53-летний водитель Subaru, по предварительным данным, поехал на красный сигнал светофора и врезался в Mitsubishi Lancer, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В ДТП пострадал 69-летний водитель и 65-летняя пассажирка второй иномарки. Их госпитализировали.
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