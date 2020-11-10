Руководитель саратовского Росздравнадзора Дмитрий Цымбал продолжает работать

Дмитрий Цымбал
Фото: Александр Уриевский
Источники сообщают об увольнении Дмитрия Цымбала с должности руководителя Росздравнадзора Саратовской области.
В приемной ведомства корреспонденту «КП-Саратов» пока не подтвердили эту информацию, сообщив, что он еще продолжает работать. У них данных об увольнении Цымбала нет.
Напомним, ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал работу руководителей ряда ведомств, в том числе Росздравнадзора. По его мнению, неэффективные чиновники не должны занимать свои посты.
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