Министр здравоохранения передал поликлинике в Саратове дорогую иномарку

Фото из Инстаграм Олега Костина

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин передал городской поликлинике №2 свой служебный автомобиль.

Как сообщает Костин на своей странице в Инстаграм, Toyota Camry с правительственными номерами А022СА будет перевозить медработников, которые доставляют лекарства пациентам с COVID-19, находящимся на лечении в домашних условиях.

- Вторая поликлиника - одна из самых крупных в Саратове, только прикрепленного к ней населения насчитывается более 70 тыс. человек. Некоторые из них болеют, им нужны лекарства. Так как из дома больным выходить нельзя, им их привезут. Врачам машина нужнее, чем мне, — написал Костин.

Он также отметил, что для перемещения имеет массу вариантов, например, полезные для сердца пешие прогулки.

Министр поблагодарил коллег, губернатора Саратовской области Валерия Радаева, глав администраций, общественные организации, волонтеров и простых жителей, которые решили помочь медработникам с транспортом.

Напомним, ранее саратовские чиновники заявили, что передадут 17 своих автомобилей медикам.

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