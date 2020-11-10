Безработный в Саратове украл и выпил 0,7 литра элитного коньяка

Ранее судимый за кражу 34-летний мужчина вынес тайком из магазина бутылку непростого коньяка — элитный Remy Martin ХО. В магазине на улице Советская, где произошла кража, бутылка объемом 0,7 литра этого напитка стоила 7 809 рублей.

Пропажи в магазине хватились только вчера – 9 ноября. По записям видеокамеры из торгового зала установили, что бутылку неизвестный мужчина вынес еще 22 октября.

Полицейские быстро вычислили похитителя и задержали подозреваемого в день обращения представителей магазина. Задержанный 34-летний мужчина в краже признался. Коньяк вернуть не удалось — похититель не стал выдерживать напиток еще дольше и уже выпил его.