В Саратове за неправильную тонировку оштрафовали почти 14 тысяч водителей

Тысячи водителей в Саратове привлечены к ответственности за слишком темные стекла авто

10 и 11 ноября 2020 года Госавтоинспекция в Саратове 10 и 11 ноября проводит рейд «Тонировка».

За неправильно тонированные окна машины грозит штраф в 500 рублей. Кроме того, водитель должен снять тонировочную пленку в течение определенного срока, прописанного в требовании. Если этого не случится, ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что за десять месяцев 2020 года за неправильную тонировку в Саратове оштрафованы 13 985 водителей.