Под Саратовом грузовик сбил стоящего на дороге мужчину

В Саратовской области вчера вечером, 9 ноября, на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград сбили мужчину.

- Около 18:10 на 286-м км дороги в Саратовском районе 43-летний водитель DAF наехал на 50-летнего мужчину. Тот стоял на дороге без цели ее перехода и без световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пешеход выжил, его госпитализировали.

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