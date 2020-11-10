Возбуждено уголовное дело о гибели девочки в ванной в селе под Аркадаком

В ванной комнате был установлен газовый нагреватель Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело о гибели 14-летней девочки в селе Красное Знамя Аркадакского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, вечером 8 ноября девочка пошла купаться и долго не выходила из ванной. Ее тело обнаружили мама и брат. В комнате был установлен газовый проточный водонагреватель, но вентиляция и вытяжка не предусмотрены. Это привело к накоплению угарного газа и отравлению ребенка.

Сейчас ведутся следственные действия, истребована документация.

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