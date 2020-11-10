Только выстрелы сотрудников ДПС смогли остановить лихача на «девятке» под Саратовом

Вечернее дежурство инспекторов ГИБДД в Дергачевском районе выдалось неспокойным.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на законные требования остановиться не среагировал водитель ВАЗ-2109. Более того, шофер прибавил газу и попытался скрыться.

Завязалась погоня, нарушитель выезжал на встречную полосу и лихачил на дороге, создавая опасность на других.

Даже слова о возможном применении табельного оружия не возымели на него действия. После выезда за пределы жилых домов один из полицейских сделал предупредительный выстрел, а потом еще два — по колесам авто.

Транспорт все-таки остановился, злоумышленника задержали, его привлекли к административной ответственности. От медосвидетельствования на опьянение он отказался.

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