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Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заразился еще 201 житель Саратовской области

Из них 75 человек старше 60 лет
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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163 человека смогли выздороветь за сутки

163 человека смогли выздороветь за сутки

В Саратовской области утром 10 ноября был зарегистрирован еще 201 случай заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, итого в регионе с начала пандемии заразились 22 477 человек.

Выздоровели всего 15 345 человек, из которых 163 — за минувшие сутки.

Утром 10 ноября больше всего диагнозов было поставлено в Саратове — 111. В Энгельсском районе — 21, в Балаковском — 18.

Среди детей выявлено 10 заболевших, среди взрослых старше 60 лет — 75.

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