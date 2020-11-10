Два района Саратова остались без воды

Сегодня, 10 ноября, без воды остались жители Ленинского и Октябрьского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

Ориентировочно до 20:00 придется подождать жителям проспекта Строителей, 60, 66, 68а, 68Б, 70а, 70Б, 76, Чемодурова, 1–12, Лебедева-Кумача, 67а, 67, 69. До 17:00 жителям микрорайона, ограниченного улицами Новоузенской, Миротворцева, Клочкова, Литейным проездом, Вяземской, 2-м Детским проездом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.