Жители Саратова могут похвастаться своими котиками

Присылайте фото своих домашних любимцев и короткий рассказ про них Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» в Саратове проводит конкурс котиков.

Он посвящен приближающемуся Дню домашних животных, который отмечают во всем мире 30 ноября.

Присылайте фотографии своих хвостатых и усатых любимцев с коротким рассказом о них в нашу группу «ВКонтакте». А также голосуйте за самых милых котиков из альбома.

Победитель будет выбран по числу лайков и назван в начале декабря. Самый лучший котик по версии читателей «Комсомольской правды» появится на страницах газеты.

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