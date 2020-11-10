В Базарном Карабулаке свекровь зарезала сноху-грубиянку

В Базарном Карабулаке 59-летнюю женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она зарезала свою сноху.

Трагедия разыгралась утром 29 июля во дворе частного дома. Женщина вместе с мужем, подругой, сыном и его 33-летней сожительницей сидели в беседке. Спутником их беседы был алкоголь. При этом сноха вдруг разозлилась из-за обычной просьбы и грубо обругала свекра и свекровь. Та не стала терпеть оскорблений — ножом, которым она до того мирно резала яблоки, ударила грубиянку в грудь и прогнала со двора вместе с сыном.

Вскоре последний вернулся, сообщив, что его сожительнице стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей. Как оказалось, свекровь ранила ее в сердце и легкое.

На суде женщина призналась и раскаялась. Ее отправили в колонию строгого режима на пять лет.

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