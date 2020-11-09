Еще 235 коек появится в ковидных госпиталях Саратовской области

В Саратовской области увеличат коечный фонд.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу развернуть дополнительно 235 коек для лечения больных с коронавирусом. Новые места появятся в госпиталях Саратова, Энгельса и Балакова. Сейчас всего 4 130 коек для людей с COVID-19.

Эту и ряд других задач сегодня, 9 ноября, поставила глава региона на совещании с зампредами правительства.

Как сообщается в Инстаграм Радаева, также должны увеличаться темпы тестирования на коронавирус. Губернатор назвал недопустимым, когда пациенты ждут результатов тестов более трех дней.

К тому же глава региона поручил проверить, кому Минздрав выдал лицензию на компьютерную томографию. Сейчас в регионе находится 21 аппарат КТ, оборудование в госучреждениях перешло на круглосуточную работу, а вот в частных клиниках задействованы не все. По словам Радаева, аппараты нужно мобилизовать под конкретную задачу.

Также поручено сформировать запас лекарств для всех больниц и ковидных госпиталей на 1,5-2 месяца. На эти цели выделили 160 млн рублей.

Также 91 млн рублей выделен области из федерального бюджета по инициативе президента РФ Владимира Путина на лекарства для больных коронавирусом на дому. Уже свыше 300 жителей региона получили бесплатные лекарства.

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