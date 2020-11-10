В Ртищеве мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину и пытался ее сжечь

В Ртищеве будут судить мужчину за изнасилование и попытку убийства пенсионерки Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство и поджоге, разбое и изнасилование.

Как сообщили «КП-Саратов», во всех преступлениях обвиняют 40-летнего ранее уже судимого местного жителя.

По версии следствия, вечером 28 мая мужчина пришел домой к 75-летней женщине. Он представился работником газовой службы и попытался войти, но пенсионерка не поверила ему и попыталась закрыть дверь.

Злоумышленник оттолкнул женщину и, войдя в дом, изнасиловал ее, совершив также насильственные действия сексуального характера. После этого он потребовал денег, но потерпевшая смогла отдать ему только 450 рублей.

Разозлившись на слишком маленькую сумму, насильник схватил нож и несколько раз полоснул жертву по шее, подбородку и ранил в бок. После этого женщина отдала ему еще 3 тыс. рублей.

Мужчину и это не устроило. Он решил добить женщину — бил ее по голове настольной лампой и термосом, пытался задушить. Когда пострадавшая лишилась чувств, он поджег занавески на кухне, подушки, одеяла и матрас, открыл газ на плите и скрылся, заперев дверь снаружи. С собой злоумышленник прихватил телефон и алюминиевую флягу.

Мужчина частично признал вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

К счастью, женщина выжила, она очнулась, потушила пламя, выключила газ, выбила дверь и прибежала к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.

Задержанный мужчина признался в изнасиловании и разбое, но не в покушении на убийство и поджоге. Дело направлено в суд.

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