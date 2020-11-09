Саратовская область оказалась на 51-м месте рейтинга регионов по аварийности на дорогах

Саратовская область оказалась на 51-м месте рейтинга регионов РФ по аварийности на дорогах.

Исследование подготовило РИА Новости.

В нем говорится, что с января по сентябрь 2020 года количество ДТП с пострадавшими в РФ снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Саратовской области за девять месяцев зафиксировано 222 аварии с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей, изменения количества ДТП с пострадавшими по сравнению с тем же периодом 2019 года — -5,9%. Число пострадавших и погибших в авариях за январь — сентябрь 2020 года в регионе на 100 тыс. жителей — 127, а погибших в ДТП на 1 тыс. пострадавших — 75.

Самая благополучная ситуация с аварийностью на дорогах в Чечне. Там за девять месяцев 2020 года на 100 тыс. автомобилей случилось 44 ДТП с пострадавшими. На втором месте Свердловская область с показателем 98 за этот период, на третьем — Ростовская область (102).

Хуже всего дела с аварийностью обстоят в Туве (85 место). Там зарегистрировано 632 аварии с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей за январь — сентябрь. В Алтае (84 место) этот показатель вполовину меньше — 323, похожая ситуация во Владимирской области (83 место) — 315 аварий с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей.

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