По поручению Володина прокуратура займется проверкой саратовского министерства финансов, Росздравнадзора и ТФОМС

Прокуратура Саратовской области проведет проверку министерства финансов, Росздравнадзора и ТФОМС региона по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщается в Инстаграм его сторонников volodin.saratov, необходимо провести проверку по фактам нарушения прав граждан:

1. Министерством финансов Саратовской области (министр - В.Г. Ойкин) в части невыделения средств на проведение работ для установки компьютерных томографов, приобретенных за счет средств федерального бюджета в медицинские учреждения Саратовской области;

2. Территориальным органом Росздравнадзора по Саратовской области (Д. Е. Цымбал) в части неисполнения полномочий по проведению контрольных мероприятий в связи с неустановкой в медицинские учреждения Саратовской области компьютерных томографов, несоблюдением частными медицинскими организациями порядка ценообразования на исследования на компьютерных томографах, дефицитом в аптеках Саратовской области лекарственных препаратов и несоблюдением порядка формирования цен на них;

3. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области (С.М. Заречнев) в части неполного и несвоевременного перечисления медицинским организациям средств за оказание медицинских услуг жителям Саратовской области.

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