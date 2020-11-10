Снег и сильный ветер ожидаются в Саратове днем

В Саратовской области сегодня днем, 10 ноября, ожидается снег, в том числе мокрый.

- Утром будет туман с видимостью 500–1000 метров, на дорогах местами гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, а утром и днем порывы могут достигнуть 15–17 м/с.

Температура днем максимум поднимется до +1…+6 градусов.

В 2019 году температура была примерно такой же, только осадков не было.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.