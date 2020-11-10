Снег и сильный ветер ожидаются в Саратове днем

В Саратовской области сегодня днем, 10 ноября, ожидается снег, в том числе мокрый.
- Утром будет туман с видимостью 500–1000 метров, на дорогах местами гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, а утром и днем порывы могут достигнуть 15–17 м/с.
Температура днем максимум поднимется до +1…+6 градусов.
В 2019 году температура была примерно такой же, только осадков не было.
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