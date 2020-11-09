Увольнение министра транспорта помогло Валерию Радаеву вырасти в медиарейтинге

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднялся в медиарейтинге глав регионов ПФО.

Как сообщает «Медиалогия», за октябрь рейтинг Радаева вырос на три пункта. Теперь саратовский губернатор занимает шестое место. Это самый заметный прирост среди ПФО наравне с самарским губернатором Дмитрием Азаровым.

Среди глав регионов РФ Валерий Радаев занял 35-е место, поднявшись сразу на 14 строк.

Эксперты объясняют такой рост увольнением министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Зайцева.

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