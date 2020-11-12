За взятку в 3 тысячи суд оштрафовал патрульных на 15 тысяч рублей

Суд в Саратове ограничился штрафом в 15 тыс. рублей каждому для двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки.

2 сентября на улице Аткарская в Саратове двое сотрудников ППСП остановили подвыпившего мужчину. Сначала они собирались составить протокол за административное нарушение — появление на улице в пьяном виде, но потом, по версии следствия, сами предложили «решить вопрос по-другому».

- Нарушитель выполнил требование стражей правопорядка и сняв через терминал денежные средства в сумме 3 тыс. рублей передал их полицейским. Осознавая неправомерность их действий, мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области незамедлительно отреагировали на поступившее заявление и приняли меры процессуального реагирования, направив соответствующий материал в территориальный отдел СК, — уточнили в региональном СУ СКР.

На предварительном следствии и в суде полицейские полностью признали вину. В ГУВД уточнили, что оба сотрудника уже уволены по отрицательным мотивам, их непосредственным начальникам объявлены выговоры.

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