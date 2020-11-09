В школы Саратовской области отправляли просроченные продукты

В школьных столовых продукты должны быть самые свежие, но на практике так не всегда бывает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило несколько фактов поставок продуктов в школы с истекшим сроком годности. Вычислить просрочку смогли в ходе анализа ФГИС «Меркурий». При этом вскрылись факты оформления эВСД на продукцию с давно истекшим сроком годности.

ИП Иосифова в октябре 2020 года оформил эВСД на 30 пачек масла «Крестьянское» срок годности которого истек еще 4 ноября 2019 года. 28 сентября 2020 года этот же предприниматель оформил эВСД на 14 кг мяса птицы, срок годности которых был установлен до 24 сентября 2020 года. Все эти продукты ушли для питания детей в школы Красноармейского района.

Школу и детсад Перелюбского района снабдил в октябре просроченным творогом и колбасой ИП Зейналов. У 13 кг колбасы срок годности закончился 24 сентября 2020 года, а у творога вообще — 25 января 2020 года.

ИП Рожков в сентябре 2020 года оформил ЭВСД на 136 кг мяса птицы, у которой срок годности закончился 5 сентября. Просрочку отправили в одну из школ Духовницкого района.

- Для принятия мер проинформировали заместителя председателя правительства области и органы прокуратуры для привлечения виновных лиц к ответственности, — уточнили в Россельхознадзоре.