Скончался завкафедрой физической культуры и спорта СГЮА Владимир Макаев

Владимир Макеев

Вчера, 8 ноября, на 66-м году жизни умер и. о. заведующего кафедрой физической культуры и спорта Саратовской государственной юридической академии, доцент, кандидат педагогических наук Владимир Макаев.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм областной министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов, Владимир Иванович скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Макеев за свою жизнь воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов и студентов, которые становились победителями спартакиад и крупных региональных и всероссийских соревнований. У него было звание «Отличник физической культуры и спорта».

Абросимов выразил соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

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