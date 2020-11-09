Прокуратура: Школьникам Саратова угрожают стаи бродячих собак

Саратовским школьникам по пути на учебу могут встретиться бродячие собаки
Фото: Екатерина Семенова
Прокуратура Саратовской области взяла на контроль ситуацию с безопасными дорогами к школам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее пути к школам были проверены.
Оказалось, что в 53 случаях они не отвечают требованиям безопасности. В основном это: аварийные дома, отсутствие освещения, заросли, нет видеонаблюдения и так далее.
Кроме того, на пути школьников могут подстерегать стаи бродячих собак.
Главе Саратова внесено представление об устранении нарушений.
Прокуратура проверила пути к школам
Фото: Прокуратура Саратовской области
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