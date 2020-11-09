В Минобразе ответили недовольным родителям саратовских школьников по поводу дистанционного обучения

Родители саратовских школьников выступают с возмущением по поводу перевода на дистанционное образование части классов в городах области.

Родители школьников младших классов указывают на то, что в начальной школе, кроме классного руководителя, дети еще посещают ИЗО, физкультуру, иностранный язык, музыку и так далее. То есть ограничить общение одним учителем не получается. Родители старшеклассников недовольны тем, что детей отправили на дистанционку, которая может затянуться гораздо дольше, чем две недели.

Замминистра образования Ирина Чинаева на брифинге 9 ноября пояснила, что для младших классов имелось в виду не буквально один педагог, а преимущественно один.

- Когда мы говорим, что в младших классах работает преимущественно один педагог, как правило, этот педагог имеет допспециальность и может провести и музыку, и ИЗО, и иностранный язык, как и физкультуру. Поэтому возможно организовать полноценный образовательный процесс, — пояснила Чинаева.

Что касается неопределенности с дистанционным образованием старшеклассников, то сейчас решение принято только на две недели.

- Мы говорим, что отслеживаем ситуацию ежедневно. Думаю, никто не возьмется ее прогнозировать. Предвидеть затягивание дистанционного обучения тоже не будем, но в условиях ограничений мы уже ввели и устное собеседование, и ЕГЭ. Технология у нас отработана, — сказала Ирина Чинаева.

Конкретных обращений в Минобраз, по ее словам, не было.

- Но мы готовы встретиться с любыми родителями, пообщаться по телефону и разъяснить, — отметила Чинаева.

Напомним, на дистанционное обучение переведены на две недели ученики с 6 по 11 классы школ Саратова, Балашовского, Балаковского и Энгельсского районов.