Не все новые аппараты КТ будут работать в ковидных госпиталях Саратова

Не во всех государственных клиниках Саратова пациенты могут пройти компьютерную томографию.

Как сообщают жители, в ряде больниц, например, №№1, 8, 6 — КТ либо не делают, либо аппарат сломался. Хотя ранее публиковалась официальная информация о том, что там есть томографы. В министерстве здравоохранения пообещали разобраться в ситуации.

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер пояснил, что восемь новых аппаратов КТ готовятся к установке, но не все будут использоваться для выявления пневмонии. Например, по три томографа установят в областном онкодиспансере и в отделениях первичной сосудистой хирургии. Один поставлен в ковидном госпитале в городской клинической больнице №2, но в «красной зоне», что не позволяет применять его для других пациентов, кроме тех, что лежат в стационаре. Еще один появится в новой поликлинике Солнечного-2.

При этом на брифинге в Минздраве выяснилось, что в Саратове цена на КТ была искусственно снижена до 3,5 тыс. рублей. А в Балакове она держится на уровне 4,5 тыс.

- К сожалению, у Минздрава нет полномочий контролировать ценообразование в частных медорганизациях. Думаю, что это на совести руководителей клиник и учитывая все затраты, которые были по установке аппарата и зарплатам сотрудников, — заявил Денис Грайфер.

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