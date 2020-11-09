Саратовские чиновники выплатят горожанке 50 тысяч рублей за травмы сына при падении в колодец

Суд вынес решение по иску жительницы Саратова о получении компенсации от администрации города за падение ее двухлетнего сына в колодец.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мальчик получил сотрясение головного мозга и тупую травму живота.

Выяснилось, что объект не обслуживается никакой организацией, а участок земли, где он стоит, не принадлежит ни одной из УК.

В итоге чиновников обязали выплатить компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

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