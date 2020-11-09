Саратовские кинологи передали семь щенков для службы в колониях

Фото УФСИН по Саратовской области

Кинологи УФСИН России по Саратовской области передали коллегам из Чувашии щенков для службы.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении, семеро четырехмесячных щенков немецких овчарок, выращенных в племенном питомнике служебного собаководства, направились туда для службы. В течение полугода их будут дрессировать.

Фото УФСИН по Саратовской области

В этом году ранее кинологи УФСИН уже передавали семь щенков, они уже поддерживают правопорядок в колониях Дагестана.

Фото УФСИН по Саратовской области

Вместе с щенками на каждого из них передают «паспорта». В них указывается характер собаки и рекомендации по профилю их применения: розыскному, патрульно-розыскному или для поиска и обнаружения наркотиков.

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