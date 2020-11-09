Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Саратове растет, но уже меньшими темпами

В Саратовской области за минувшую неделю выявлено 17 253 случая ОРВИ, это на 2 439 меньше, чем неделей ранее. Об этом на брифинге в Минздраве Саратовской области заявила и. о. руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- В среднем заболеваемость на 64,77% выше эпидпорога, в Саратове превышение на 44%. Это связано с тем, что порог достаточно низкий. Проблемная группа — взрослое население. При этом во всех группах отмечаем снижение темпов прироста заболеваемости. Надеемся, что еще дистанционное обучение школьников поможет снизить темпы еще сильнее, — пояснила Матвеева.

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