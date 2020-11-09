В Саратовской области нашли почти 500 тысяч тонн зараженной пшеницы

В Саратовской области нашли зараженную пшеницу.

- В ноябре 2020 года поступила заявка на выдачу карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние продукции на станции Чернавка Вольского района. Однако экспертиза показала, что в образцах есть карантинный объект — семена горчака ползучего, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Партию пшеницы весом 491,25 тонны не выпустили из области и отправили на подработку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.