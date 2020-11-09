В Саратовской области от "иных патологий" умерли 647 человек с коронавирусом

В ковидных стационарах Саратовской области находятся на утро 9 ноября 3620 пациентов, у 2101 из них подтвержден COVID-19.

С пневмонией 3396 пациентов, у 2031 из них она осложнена коронавирусом.

Сейчас на кислородной поддержке находятся 697 человек, еще 242 – на аппаратах ИВЛ. Всего в стационарах открыто 4130 коек из них с кислородной поддержкой 2084.

Свободных сейчас – 510 мест. Об этом на брифинге 9 ноября в саратовском минздраве рассказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Лечение амбулаторно, т.е. на дому проходят 4173 человека.

В регионе с начала пандемии 647 человек, зараженных коронавирусом, умерли от иных патологий.

- Постепенно мы входим в процесс наращивания коечного фонда. 160 открылись ранее (Татищево и Маркс). Продолжается работы по увеличению коечного фонда в больницах Саратова. И дополнительно подводится кислород. Начат процесс выдачи бесплатных лекарств. Уже заключены контракты на 30 млн рублей, заключаются еще на 50. Остальная сумма входит в процесс заключения контрактов. Более 200 пациентов на дому уже обеспечены лекарственными средствами, - сказал Грайфер.

Ранее на рабочей группе в областной думе представитель минздрава заявила о более чем 300 обеспеченных лекарствами на дому пациентах.