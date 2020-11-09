Прокуратура выяснит причины гибели 14-летней девочки в Аркадакском районе

Прокуратура Саратовской области организовала проверку о смерти 14-летней девочки в Аркадакском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, 8 ноября около 22:00 ее мать обнаружили свою дочь мертвой в ванной.

В этой комнате стоял газовый котел, по предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Следователи начали проверку, а прокуратура выяснит, в каких условиях жил подросток, причины и условия, которые могли привести к трагедии.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.