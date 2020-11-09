Саратовские депутаты предложили на время отменить рецепты на некоторые лекарства

Лекарственное обеспечение Саратовской области в период пандемии обсудили 9 ноября на рабочей группе облдумского комитета по социальной политике.

Некоторые депутаты отметили, что в больницах отсутствуют современные препараты.

- Все препараты в соответствии с рекомендациями минздрава есть – и третьего поколения и четвертого поколения – ответила представительница минздрава региона Ирина Толстых.

Она также сообщила, что лекарства для лечения коронавируса на дому формируются в специальные группы и в зависимости от тяжести заболевания и доставляются пациентам. Разносить их помогают также волонтеры.

Тему обеспеченности лекарствами продолжил депутат Иван Дзюбан.

- Привоз два раза в неделю, об этом мне лично рассказали аптекари. Вопрос - сколько и чего. В Алгае антибиотиков в ампулах нет. В Федоровском районе из 4 аптек в двух есть лекарства в двух нет ничего. Пугачевский район - 12 аптек- антибиотиков нет нигде. Как организована доставка лекарств туда, где аптек нет вообще? – поинтересовался Дзюбан.

- Привезут лекарства бесплатно, если там кто-то заболел ковидом, - сообщили Ирина Толстых

Депутаты поинтересовались, как в будущем избежать проблем с наличием лекарств в аптеках.

- Создавать сеть государственных аптек, так как сейчас поставками обеспечиваются в первую очередь больницы, а уже во вторую очередь частники, - ответил руководитель Росздавнадзора Цимбал.

- Увеличивать производство лекарств, - предложила Толстых.

В конце рабочей встречи депутаты в список тем на обдумывание и проработку включили вопросы бесплатного лечения на дому больных пневмонией, временной отмены рецептов на ряд препаратов, наличия лекарств в аптеках, тех, которые выписывает врач, создание сети госаптек.

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