Прокуратура Саратова будет следить за платежками АНО «Сфера»

Прокуратура Саратова начала проверку ситуации с платежами АНО «Сфера».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это сделано для того, чтобы не допустить задвоенных платежек.

Ранее Госжилинспекция предупредили жителей о том, что АНО «Сфера» с 1 ноября лишено лицензии. Поэтому не может выставлять платежки за ноябрь.

Однако за октябрь выставлять счета за ресурсы могут как УК, так и непосредственные поставщики.

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