Саратовец может лишиться Subaru из-за долга по «Платону»

Фото: УФССП по Саратовской области

В отношении саратовца возбуждено 43 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не хотел возмещать вред за поездку на большегрузе весом более 12 тонн по системе «Платон».

Сумма долга превысила отметку в 400 тыс. рублей.

У него арестовали Subaru Forester 2014 года выпуска и поместили на спецстоянку. Если мужчина не отдаст деньги, транспорт продадут в счет уплаты.

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