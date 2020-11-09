Саратовские таможенники задержали крупную партию нелегальных сигарет

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В Саратовской области таможенники сумели задержать партию нелегальных сигарет.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, злоумышленники пытались ввезти контрафакт из Казахстана.

Было изъято 3,2 тыс. пачек сигарет разных марок: LM, Camel, Chapman, Winston, Bond, Rothmans и другие, которые произведены в Казахстане, Германии, Украине и Республике Беларусь.

Возбуждено административное дело.

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