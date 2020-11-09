Безработный саратовец обокрал машину приютившего его пожить знакомого

В Октябрьском районе Саратова полиция занялась расследованием автокражи.
- В отдел с заявлением обратился 53-летний местный житель, у него из салона иномарки в гараже украли 82 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Полиция возбудила дело и задержала 51-летнего безработного. Подозреваемым оказался 51-летний знакомый потерпевшего. Он, зная о трудностях с жильем злоумышленника, пустил его пожить к себе, а тот своеобразно «отблагодарил» хозяина.
Деньги гражданин успел потратить. Ему выписали подписку о невыезде.
В главке предупреждают саратовцев: не стоит впускать в свой дом незнакомых или малознакомых людей, оставлять без присмотра ключи, гаджеты с подключенной услугой «мобильный банк».
Необходимо следовать простым правилам, чтобы обезопасить автомобиль от кражи:
- не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на несколько минут;
- выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны;
- если надо оставить автомашину на ночь, выберете охраняемую стоянку;
- не оставляйте в салоне автомобиля деньги и ценные вещи.
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