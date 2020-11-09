Саратовский шоумен Кирилл Лопаткин провел экскурсию по музею Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России

Как выглядит сейф, вес которого не уступает легковому автомобилю, что прятали в сундуках и копилках в начале XX века, какая саратовская монета стоит в тысячу раз больше своего номинала — ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев видеоэкскурсию «Сейфы, деньги, три рубля». Съемки экскурсии прошли в музее Отделения Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России, а провел ее популярный саратовский юморист, актер и шоумен Кирилл Лопаткин.

- Часто прогуливаясь мимо здания саратовского отделения Банка России, мечтал заглянуть за его двери, увидеть интерьеры. Оказавшись здесь, понимаю, что это не только красивое здание, а место, где бережно хранят историю банковского дела и денег вообще. Узнал много интересных фактов, увидел огромное количество экспонатов, посвященных финансовой истории региона, — это по-настоящему уникальный опыт. Рад стать частью такого интересного просветительского проекта, — отметил Кирилл Лопаткин.