Родителям Михаила Гадеева в Саратове вручили орден мужества

Родителям Михаила Гадеева был вручен орден мужества Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил орден мужества родителям погибшего лейтенанта полиции Михаила Гадеева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, орден был передан родителям героя.

Мероприятие состоялось в честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ.

Михаил Гадеев удостоен награды посмертно Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

На Аллее мужества в Саратове также был установлен бюст Михаила Гадеева. Память героя почтили минутой молчания.

- К сожалению, и в мирное время погибают при исполнении служебного долга. Защищая людей, сохраняя их безопасность. Михаил – один из тех, кто совершил подвиг ценою жизни. Искренне разделяю горечь утраты с родителями, близкими и товарищами, – отметил Валерий Радаев.

На Аллее мужества установлен бюст героя Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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