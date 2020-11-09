Завтра в Саратове выпадет первый снег

Затянувшаяся аномально теплая погода уходит из Саратовской области, уступая ноябрьским температурам.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью ожидается 0…-5 градусов, -10 при прояснении, днем завтра 0…+5 градусов, оставшуюся неделю -2…+3 градуса.

Начиная с 10 ноября, каждый день синоптики прогнозируют снег. Надолго он не задержится, а неудобства принесет, ведь замерзшая грязевая каша превратится в гололедицу.

В Саратове по ночам будет от -2 до -4 градусов, завтра днем +2…+4, а 12 и 13 ноября — максимум нулевая температура.

Снег ожидается 11 и 12 числа.

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