В селе под Аркадаком девочка погибла в собственной ванне

В Аркадакском районе Саратовской области погибла 14-летняя девочка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Предварительно установлено, что 8 ноября девочка была дома с мамой и старшим братом в селе Красное Знамя. Около 22 она пошла в ванную комнату купаться и слишком надолго там задержалась. Девочка не отзывалась на стук, поэтому брат вскрыл дверь и обнаружил сестру в ванне с водой.
Следов насильственной смерти на теле ребенка судмедэксперт не обнаружил. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом — в комнате установлен газовый котел.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.