В селе под Аркадаком девочка погибла в собственной ванне

В Аркадакском районе Саратовской области погибла 14-летняя девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 8 ноября девочка была дома с мамой и старшим братом в селе Красное Знамя. Около 22 она пошла в ванную комнату купаться и слишком надолго там задержалась. Девочка не отзывалась на стук, поэтому брат вскрыл дверь и обнаружил сестру в ванне с водой.

Следов насильственной смерти на теле ребенка судмедэксперт не обнаружил. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом — в комнате установлен газовый котел.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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