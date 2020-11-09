В каких частных клиниках Саратова и Энгельса снизили цены на КТ

Томографы работают в Саратове практически круглосуточно Фото: Артем КИЛЬКИН

Ряд частных клиник в Саратове снизили цены после встречи председателя правительства Романа Бусаргина с владельцами клиник. Об этом написала в своем Инстаграм зампред Ирина Седова.

Инициативу областные власти проявили после резкой критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал к кадровым решениям по итогам проверки деятельности госорганов в части работы томографов.

По данным Седовой, с понедельника, 9 ноября, снизили цены на томографию:

Медицинский Di Центр. Стоимость услуги снижена и составляет 3,5 тыс. рублей. Аппарат действует в Энгельсе по адресу: улица Горького, 26, телефон +7 (8452) 51-22-51;

Клиника доктора Парамонова. Стоимость услуги снижена и составляет 3,5 тыс. рублей. Сделать КТ-исследование легких можно по адресам: улица Чапаева, 90, улица Техническая, 10а, телефон +7 (8452) 66-03-03;

Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов. Стоимость услуги снижена и составляет 3,5 тыс. рублей. Аппарат действует по адресу: Саратов, 1-й Станционный проезд 7к1. Телефон +7 (8452) 74-44-54.

При этом в многопрофильной клинике «Сова» КТ по адресу: Саратов, улица Степана Разина, 77, по данным Седовой, больше не работает.