Депутат облдумы Андрей Воробьев проверил аптеки Заводского района на наличие антибиотиков

Депутат областной думы Андрей Воробьев проверил аптеки

Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил аптеки в Заводском районе Саратова.

Парламентарий проверил наличие важных лекарств, в том числе для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. В последнее время ему поступало много жалоб на дефицит препаратов.

По словам Воробьева, обойдя ряд аптек, выяснилось, что не во всех есть антибиотики, на которые врачи выписывают рецепты.

Напомним, несколько дней назад на федеральном уровне было принято решение сделать маркировку лекарств бесплатной, а сам процесс маркировки упростили. Также Саратовской области выделили 91 млн рублей на препараты для больных COVID-19 в амбулаторных условиях.

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- Это необходимые и правильные шаги в условиях пандемии коронавируса. Надеюсь, что подобные действия помогут снизить нагрузку на аптеки и ликвидировать дефицит препаратов, — прокомментировал депутат и пообещал держать вопрос с наличием лекарств на контроле.

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