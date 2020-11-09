В Балакове мужчина убил человека ножом в спину

Утром 6 ноября в квартире дома по улице Комарова в Балакове был найден труп 51-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину ранили ножом в спину. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стало колото-резаное ранение с повреждением легкого.

Возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый – 40-летний местный житель. С ним проводятся следственные действия.

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