В Балакове мужчина убил человека ножом в спину

Утром 6 ноября в квартире дома по улице Комарова в Балакове был найден труп 51-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину ранили ножом в спину. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стало колото-резаное ранение с повреждением легкого.
Возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый – 40-летний местный житель. С ним проводятся следственные действия.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.