Саратовцам все чаще требуются услуги психологов

Саратовцам требуется психолог. Фото Оскар Янсонс

В Саратове существенно вырос спрос на услуги психологов.

Об этом свидетельствуют запросы на «Авито.Услуги». Аналитики отмечают, что спрос в Саратове вырос на 64% по сравнению с осенью прошлого года.

Причем, по сравнению с весной, спрос на психологов вырос всего на 4%.

Растут и цены на услуги — один сеанс в Саратове обойдется примерно в 600 рублей, это на 20% выше уровня прошлого года.

В целом по России спрос подскочил примерно на 82% за год, а средняя стоимость сеанса подорожала до 800 рублей.

Эксперты «Авито.Услуги» объясняют это не только сезонным подъемом психологических проблем осенью, но и второй волной коронавируса, самоизоляцией и ограничениями.

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