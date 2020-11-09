Саратовцам все чаще требуются услуги психологов

Саратовцам требуется психолог. Фото Оскар Янсонс
В Саратове существенно вырос спрос на услуги психологов.
Об этом свидетельствуют запросы на «Авито.Услуги». Аналитики отмечают, что спрос в Саратове вырос на 64% по сравнению с осенью прошлого года.
Причем, по сравнению с весной, спрос на психологов вырос всего на 4%.
Растут и цены на услуги — один сеанс в Саратове обойдется примерно в 600 рублей, это на 20% выше уровня прошлого года.
В целом по России спрос подскочил примерно на 82% за год, а средняя стоимость сеанса подорожала до 800 рублей.
Эксперты «Авито.Услуги» объясняют это не только сезонным подъемом психологических проблем осенью, но и второй волной коронавируса, самоизоляцией и ограничениями.
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